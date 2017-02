Méditerranée, mer d’échanges, mer de fractures Crise des migrants ou crise de l’Occident ? Catherine Wihtol de Wenden, De plus en plus, la mer Méditerranée sert de frontière entre sa rive nord et sa rive sud. Au nord, murs, camps, radars, capteurs, drones, gardes-frontières et gardes-côtes matérialisent la surenchère sécuritaire amalgamant immigration illégale et lutte contre le terrorisme international. Au sud, on (...)