Reportage L’Arabie saoudite dans les sables mouvants du Proche-Orient Entre guerre du Yémen et guerre de succession Alain Gresh, Deux ans après son accession au trône, le roi Salman est confronté à de nombreux défis. L’intervention au Yémen s’enlise et l’Arabie saoudite subit des revers en Syrie, en Irak et au Liban. Et tandis que les réformes économiques engagées suscitent de nombreuses critiques, les questions sur sa succession (...)