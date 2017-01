Ces vies brisées par la dictature tunisienne Témoignages des victimes, silence des tortionnaires Olfa Belhassine, Six ans après la chute du régime, les auditions publiques des victimes tunisiennes d’atteintes graves aux droits humains ont permis à plus de vingt victimes choisies par l’Instance vérité et dignité ( IVD ) de présenter des témoignages à la fois glaçants et poignants. Diffusées en direct et en prime time (...)